NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Yara vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 norwegischen Kronen belassen. Analyst Chetan Udeshi rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem starken ersten Quartal des Düngemittelherstellers. Er hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie das Ergebnis je Aktie (EPS) im laufenden und im kommenden Jahr an. Beim Ebitda liegt er damit aber weiterhin unter der Konsensprognose, da er im Jahresverlauf mit einer Preisabschwächung rechnet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 08:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010208051

