HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern sei eine treibende Kraft der Energiewende, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern seien die Aktien von Eon unterbewertet. Fisher hob unter anderem hervor, dass Eon beim Abbau der Verschuldung gut vorankomme./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

