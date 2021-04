Hyundai Motor stellt seine neue Van-Baureihe Staria offiziell vor, die in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen wird. Der Hyundai Staria startet zunächst mit Verbrennern, in den kommenden Jahren sollen "umweltfreundlichere Antriebe" folgen. Während Hyundai in seiner Mitteilung auf letztere nicht im Detail eingeht, gibt es Medienberichte, wonach eine Brennstoffzellen-Variante ...

