Guten Morgen, der DAX verläuft weiter in einer Seitwärtsrange um 15.200 bis 15.250 Punkte. Am Vortag ging der DAX bei 15.215 Punkten aus dem Handel und zeigt sich im frühen Handel am Dienstag bei 15.260 Punkten höher. Und nimmt damit erneut Kurs auf die Marke von 15.300 Punkten. Zuvor hieß es im Insight: Solange der DAX über dem 10er-EMA bei aktuell 15.102 Punkten notiert, ist aber kurzfristig mit weiter steigenden Kursen ...

