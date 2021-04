Genf (awp) - BNP Paribas baut das Investment Banking Geschäft in der Schweiz aus und holt sich dafür Verstärkung bei der Konkurrenz. Jan Masek soll neu dem Bereich als Head of Advisory Switzerland mit Sitz in Zürich vorstehen.Masek kommt von der britischen Bank HSBC, wo er während der vergangenen sechs Jahre als Co-Head ...

Den vollständigen Artikel lesen ...