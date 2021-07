Als neuer Head of B2B der Business-Einheit Personal Investors Germany ist Robert Ulm Mitte Juli 2021 zu BNP Paribas gekommen. Er folgt auf Robert Fuchsgruber, der das Unternehmen Ende August 2021 verlässt. Robert Ulm hat Mitte Juli 2021 die Position des Head of B2B bei Personal Investors Germany übernommen und leitet das operative Geschäft von DAB BNP Paribas. Personal Investors Germany ist eine Business-Einheit von BNP Paribas. Unter dem Dach sind in Deutschland die Marken Consorsbank, DAB BNP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...