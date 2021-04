Neben den zukünftigen Grafikkarten und einem brandneuen CPU hat Nvidia am Montag auch einen Einblick in die operative Entwicklung gegeben - und insbesondere auf eine besser als erwartete Performance bei Chips für Krypto-Mining hingewiesen. Das kann Anleger begeistern.Denn Nvidia kündigte auf dem jährlichen Investorentag an, dass der Umsatz im ersten Quartal 2022 (bis Ende April) über der zuvor gegebenen Prognose (5,3 Milliarden Dollar +/- zwei Prozent) liegen dürfte.

