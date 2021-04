Die Wiener Börse hat am Dienstag im Eröffnungshandel mit leichten Verlusten tendiert. Der heimische Leitindex ATX fiel gegen 9.40 Uhr um geringe 0,12 Prozent auf 3.185,98 Punkte. Der ATX Prime gab um 0,13 Prozent auf 1.625,02 Zähler nach.Im Fokus stehen am heutigen Handelstag neben der ZEW-Umfrage in Deutschland vor allem Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Experten der Helaba rechnen für ...

