Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, werden am Dienstag an der Sitzung der Unionsfraktion teilnehmen. Ein CDU-Sprecher bestätigte Laschets Teilnahme. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Söder hatte bereits am Montag seine Anwesenheit in Aussicht gestellt.

Die Entscheidung über seine Teilnahme traf CDU-Chef Laschet am heutigen Dienstagmorgen, so Bild. In der Fraktionssitzung soll unter anderem darüber debattiert werden, mit welchem Kanzlerkandidaten die Union in die Bundestagswahl ziehen soll.

Laschet und Söder hatten beide am Montag von den Präsidien ihrer Parteien Unterstützung für eine Kanzlerkandidatur erhalten. Söder hatte am Sonntag gesagt, er werde nur dann kandidieren, wenn er die Unterstützung der CDU habe. Am Montag erklärte er, dass zu dieser Unterstützung auch die Bundestagsfraktion und die Landesfraktion gehörten und nicht nur die Parteigremien.

Söder ist in der Bevölkerung laut Umfragen weitaus beliebter als Laschet. Allerdings kann der nordrhein-westfälische Ministerpräsident auf die Unterstützung von vielen Unionsfunktionären zurückgreifen.

Der bayerische Ministerpräsident will bei der Entscheidung zur K-Frage auch die Umfragewerte berücksichtigt haben. Söder hat zunächst eine Entscheidung in dieser Woche in Aussicht gestellt. Am Montagabend wollte er sich auf diesen Zeitraum nicht festlegen lassen.

April 13, 2021 04:00 ET (08:00 GMT)

