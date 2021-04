DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

GBC AG: 36 Gesellschaften präsentieren sich auf der 31. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 03. & 04. Mai 2021 -> MKK goes ONLINE via ZOOM / Anmeldung ab sofort möglich



13.04.2021 / 10:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Augsburg, 13.04.2021

Die 31. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 03. & 04. Mai 2021 stattfinden.

An beiden Tagen werden 36 Unternehmen im halbstündigen Turnus ihre aktuellen Geschäftszahlen präsentieren. Investoren, Kapitalmarktteilnehmer und Pressevertreter können via Zoom an allen Präsentationen teilnehmen.

Institutionelle Investoren und Journalisten können zusätzlich auch vertiefende Einzelgespräche mit den präsentierenden Gesellschaften buchen. Die 1on1s (Dauer 30 Minuten) werden durch GBC organisiert und finden ebenfalls via ZOOM statt. Die Anmeldung hierzu ist verbindlich.

Hier die Gesamtübersicht der präsentierenden Gesellschaften: aifinyo AG International School Augsburg gAG Aves One AG LION E-Mobility AG BENO Holding AG Manz AG Blue Cap AG Marinomed Biotech AG CLIQ Digital AG Net-Digital AG coinIX GmbH & Co. KGaA Noratis AG CR Capital AG Northern Data AG DATAGROUP SE ParTec AG Deutsche Grundstücksauktionen AG pferdewetten.de AG dynaCERT Inc. sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG Einhell Germany AG SHS VIVEON AG Eurobattery Minerals AB Solutiance AG FCR Immobilien AG Traumhaus AG GECCI Investment KG UmweltBank AG GK Software SE Vectron Systems AG HELMA Eigenheimbau AG Wallstreet:online AG Home24 SE Weng Fine Art AG InterCard Informationssysteme AG Xlife Sciences AG Weitere Informationen zum Programm und zum Anmeldeprozess finden Sie auf www.mkk-konferenz.de. - Anmeldeschluss für die Konferenz ist der 29. April 2021. - Anmeldeschluss für Einzelgespräche ist der 25. April 2021.

Anmeldungen sind ausschließlich über die Homepage unter https://mkk-konferenz.de/anmeldung/ möglich.

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Kristina Bauer und Marita Conzelmann

Halderstraße 27

86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49

konferenz@gbc-ag.de

13.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de