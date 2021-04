Maximilan Beck wird Anfang Juli 2021 neues Vorstandsmitglied bei der IDEAL Versicherungsgruppe mit Verantwortung für die Ressorts Operations Leben/Sach und IT. Im Juli 2023 soll er den Vorstandsvorsitz von Rainer M. Jacobus übernehmen, der dann in den Ruhestand tritt. Die Aufsichtsräte der IDEAL Versicherungsgruppe haben Maximilian Beck zum 01.07.2021 unter dem Vorbehalt der BaFin-Zustimmung in die Vorstände der Unternehmen bestellt. Er wird dort zunächst die Ressorts Operations Leben/Sach und IT ...

