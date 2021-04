Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, ziehen im frühen heutigen Handel kräftig an. Aktuell liegen die Papiere mit über 10% bei 11,08 Euro im Plus. Hintergrund ist die Erhöhung des Anteils des österreichischen Industriekonzerns Pierer an Leoni von 10% auf mehr als 15%. Unternehmer Stefan Pierer will Leoni effizienter machen, ...

