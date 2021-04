Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart vollzogen vermeintlich sichere Titel der EWU-Kernländer zunächst eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Freitag, so die Analysten der Helaba.Für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis dürfte nach wie vor der steigende Inzidenzwert sorgen, denn die wirtschaftlichen Einbußen würden mit jedem Tag größer. Auch die Anleihen der Peripherlieländer hätten leichte Gewinne verzeichnet. In Italien liege die 10J-Rendite aktuell bei 0,72%. In Spanien und Portugal würden die Pendants bei 0,38% bzw. 0,27% rentieren. Die PEPP-Anleihekäufe der EZB seien in der letzten Woche mit 17,1 Mrd. EUR höher als in der Vorwoche gewesen. ...

