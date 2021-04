War das Allzeittief der Renditen der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe Anfang März 2020 bei - 0,897 % das finale Zyklustief im seit über 30 Jahren laufenden Abwärtstrend?Die richtige Antwort auf diese Frage dürften derzeit viele Investoren umtreiben. Denn spätestens seit der Finanzkrise 2008/2009 und der darauffolgenden extremen Geldpolitik stehen viele Investoren verzweifelt in der Ecke der Portfolio-Allokation. Das geflügelte Wort vom "return free risk' macht seit Jahren die Runde, was nichts anderes bedeutet, als dass man bestimmte Vermögenswerte nur deshalb kauft, weil mit ihnen das Risiko kleiner erscheint als bei den Handlungsalternativen, wenn es diese aufgrund von Anlagerichtlinien überhaupt noch gibt. Ergebnis: Ein klassischer Anlagenotstand, in dem man die Risiken der Assets nur deswegen unterschätzt, weil am Markt kein risikobezogener Preis mehr entsteht.

