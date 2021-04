Zuletzt hat die SPÖ den Einstieg des Staates in das Werk vorgeschlagen. Wifo-Ökonom Michael Peneder, der im Jänner zu Verstaatlichungen eine Studie publiziert hat, hält davon nichts, wie er in "Wiener Zeitung" und "Standard" sagte. Unterdessen sind sich Gutachter uneins, ob der Standortsicherungsvertrag kündbar war. Der von der Gewerkschaft beauftragte Gutachter und Sozialrechtler an der Uni Graz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...