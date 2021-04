PureKana rangiert als CBD-Marke in puncto Markenpräsenz unter den Top 4 der Vereinigten Staaten und punktet mit enormer Markenstärke, Loyalität und Kundenbindung.

13. April 2021, Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (das "Unternehmen") (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FWB: CWAB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Purek Holdings Corp. (TSX: PKAN) ("PureKana") eine Markenpartnerschaft eingegangen ist. PureKana zählt in puncto Markenpräsenz zu den vier führenden CBD-Firmen in den Vereinigten Staaten. Die Gesellschaft hebt sich klar von ihren Mitbewerbern ab und konnte sich durch den Einsatz hochwertiger Inhaltsstoffe, die Nutzung der sozialen Medien zur Schaffung eines starken Markenbewusstseins sowie gezielte Verkaufsstrategien einen treuen Kundenstamm aufbauen.

PureKana hat mit großer Sorgfalt eine Reihe von Produkten entwickelt, zu denen Öle, Fruchtgummis, Kapseln, Topicals, Esswaren, Vape Pens, CBD für Haustiere, CBD-Badebomben sowie innovative CBD-Picks zählen. Mit diesem beachtlichen Produktsortiment ist PureKana in der Lage, maßgeschneiderte Produkte anzubieten, die den Bedürfnissen der regionalen Zielgruppen entsprechen. Daneben betreibt die Firma einen sehr erfolgreichen Online-Marktplatz, der laufend wächst. Die Expansionsziele von PureKana decken sich gut mit der Vision von Chemesis, den Konsumenten über verschiedene Vertikalmärkte/Plattformen einen besseren Zugang zu hochwertigen CBD-Produkten zu verschaffen.

Kathy Casey, CEO von PureKana Holdings, merkt an: "Die Partnerschaft mit Chemesis ist ein wichtiger Schritt, um den Vertrieb auszubauen und die Präsenz bei den Konsumenten zu stärken. Viele Konsumartikelmarken nutzen keine alternativen Vermarktungsschienen, um neue Konsumenten zu erreichen. Mit dem Zugriff auf die VICKI-Kiosk-Plattform ist PureKana in der Lage, neue Konsumenten durch nicht-traditionelle Produktplatzierungen zu erreichen."

PureKana konzentriert sich auf die Bereitstellung von verbraucherorientierten Produkten in bester Qualität. Deshalb wird Chemesis die hochwertigen Produkte von PureKana als eines seiner wichtigsten Produktangebote auf der VICKI-Plattform präsentieren. Diese Partnerschaft bietet Chemesis die Möglichkeit, seinen Konsumenten noch mehr qualitativ hochwertige, sichere und zuverlässige CBD-Produkte anzubieten, die von diesen wegen ihrer gesundheitsfördernden Wirkung geschätzt werden. In diesem Sinne wird das Team von Chemesis in enger Zusammenarbeit mit PureKana dessen Produkte in seinem übergeordneten 'Vending'-Programm in den Vereinigten Staaten strategisch platzieren.

"PureKana ist eine Marke, die sowohl bei den Konsumenten als auch innerhalb der Branche einen ausgezeichneten Ruf wegen ihrer hochwertigen und gut gemachten Produkte genießt", weiß Josh Rosenberg, President von Chemesis. "Diese Partnerschaft bietet Chemesis und PureKana gleichermaßen die Möglichkeit, eine kohärente Strategie zu entwickeln, um die Verbraucher über einen alternativen Vertriebsweg mit qualitativ hochwertigen Produkten zu beliefern. Die Zusammenarbeit mit einer starken Marke wie PureKana verschafft der Plattform VICKI einen weiteren Vorteil gegenüber den herkömmlichen stationären Apotheken."

Für das Board of Directors:

Josh Rosenberg

President

Über PureK Holdings Corp.

PureK Holdings Corp. betreibt eine internationale kanalübergreifende Plattform mit diversifizierten Wirtschaftsgütern in den wachstumsstarken Produktkategorien 'pflanzliche Produkte' und 'ganzheitliche Wellnessprodukte'. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Marktführer im wachstumsstarken Segment der pflanzlichen, natürlichen und sauberen Inhaltsstoffe die gut informierten Generationen der Millennials und der Generation Z mit innovativen Produkten zu versorgen. Das Unternehmen will sich in Zukunft verstärkt darauf konzentrieren, in die wachstumsstarken Verbrauchermärkte für CBD-Produkte, pflanzliche Lebensmittel und Getränke sowie Haustier- und Hautpflegeprodukte zu expandieren. Nähere Informationen zu PureK Holdings Corp. finden Sie unter https://purekana.com/investor-relations/.

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis hält die Exklusivrechte an der Einzelhandelslösung VICKI Intelligent Self-Checkout für den Verkauf von Cannabisprodukten in ganz Nordamerika. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und anderen modernen Technologien, ist VICKI die moderne Alternative zur herkömmlichen Verkaufserfahrung und die erste Lösung für den Einzelhandel.

Investor Relations:

mailto:ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57807Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57807&tr=1



