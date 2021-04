Vor der neuen Berichtssaison sind die Umsätze an den internationalen Aktienmärkten eher niedrig. Dabei halten sich die Märkte aber auf hohem Niveau, was darauf schließen lässt, dass die Marktteilnehmer insgesamt auf gute Zahlen spekulieren. Unabhängig davon sollten sich vor allem konservative und vermögende Investoren mit Dividenden-Aktien auseinandersetzen. Und hier bietet vor allem der deutsche Aktienmarkte einige ausgezeichnete Alternativen. Doch auch der Blick nach New York zeigt, dass Sie als Dividendenfan auf US-Aktien nicht verzichten müssen. Teilweise wie im Fall von IBM auch mit beachtlichen Kursperspektiven. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.