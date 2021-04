DJ Credit Suisse kündigt weitere Auszahlung aus Greensill-Fonds an

FRANKFURT (Dow Jones)--Credit Suisse hat bei der Abwicklung der vier mit der mittlerweile insolventen Greensill Capital erstellten Lieferketten-Finanzierungsfonds Fortschritte gemacht: Die schweizerische Großbank kündigte eine zweite Barauszahlung an die Investoren in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar an. Zuvor sind schon 3,1 Milliarden Dollar ausgezahlt worden, sodasss sich die Gesamtausschüttung damit bisher auf 4,8 Milliarden Dollar beläuft.

Das auf die Vergabe von kurzfristigen Krediten an Unternehmen spezialisierte Finanz-Start-up Greensill hatte im März Insolvenz angemeldet. Nachdem Versicherer ihre Deckung zurückgezogen hatten, hatte die Credit Suisse den Handel mit Investmentfonds, die von Greensill platzierte Wertpapiere enthielten, im Volumen von 10 Milliarden Dollar eingestellt. Damit versiegte eine wichtige Finanzierungsquelle für das Start-up.

Im Zeitraum zwischen dem 1. März und 9. April 2021 seien 2,0 Milliarden Dollar aus Forderungen eingenommen worden, teilte die Bank nun mit. Daraus ergebe sich ein aktueller Bestand an liquiden Mitteln in den Fonds in der Höhe von 2,3 Milliarden Dollar. Die Gesamtliquidität - einschließlich der bereits an die Investoren ausgezahlten 3,1 Milliarden - betrage somit 5,44 Milliarden Dollar. Dies sei mehr als der Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens der vier Fonds zum Zeitpunkt der Aussetzung aller Zeichnungen und Rücknahmen.

Credit Suisse Asset Management sei im aktiven Austausch mit den Insolvenzverwaltern von Greensill und arbeite weiterhin an der Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen, um Rückzahlungen sicherzustellen. Der Liquidationserlös werde so bald wie möglich in einer oder mehreren Tranchen an die Anleger ausgezahlt, bis diese den gesamten eingenommenen Nettoliquidationserlös der Fonds erhalten haben. Auch würden Ansprüche im Rahmen der jeweiligen Versicherungspolicen geltend gemacht

