Newron gibt Ergebnis der Generalversammlung 2021 bekannt Mailand, Italien - 13. April 2021 - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron"; SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre das einzige Traktandum auf der Tagesordnung der heute durchgeführten Generalversammlung 2021 angenommen haben; dabei handelte es sich um die Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2020 (sowie im Zusammenhang stehende und sich daraus ergebende Beschlüsse).

Über Newron Pharmaceuticals Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz, Grossbritannien, den USA, Australien, Kanada, Brasilien, Kolumbien, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. Supernus Pharmaceuticals besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Newron entwickelt zudem Evenamide als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Symptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter www.newron.com Für weitere Informationen Newron

Stefan Weber - CEO

+39 02 6103 46 26

pr@newron.com



Grossbritannien/Europa

Simon Conway/Natalie Garland-Collins, FTI Consulting

+44 20 3727 1000

SCnewron@fticonsulting.com Schweiz

Valentin Handschin, IRF Reputation

+41 43 244 81 54

handschin@irf-reputation.ch



Deutschland/Europa

Anne Hennecke/Caroline Bergmann, MC Services

+49 211 52925220

newron@mc-services.eu



USA

Paul Sagan, LaVoie Health Science

+1 617 374 8800, Ext. 112

psagan@lavoiehealthscience.com

