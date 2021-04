München (ots) - Herzlich willkommen in Aaron Troschkes Jugendzimmer! In der neuen Personality-Show "ACHTUNG AARON!" (ab 6. Mai 2021 auf Joyn) nimmt der Social-Media-Star auf seine typisch schelmische Art die neuesten Tops, Flops und Trend-Themen in der bunten Welt der Influencer*innen unter die Lupe - und das aus einem Studio, das bei ihm Erinnerungen weckt. Die neue Joyn Show kombiniert klassisches TV mit der digitalen Welt, in der sich Aaron wie kein anderer auskennt. Schließlich ist er selbst Teil dessen, was er zweimal wöchentlich liebevoll auf den Arm nimmt. Unterstützung erhält Aaron von seinem Sidekick Marvin Wildhage, der investigative Clips beisteuert, die in der Social-Media-Community und darüber hinaus für ordentlich Wirbel sorgen werden. In der ersten Folge "ACHTUNG AARON!" ist YouTube-Star Dagi Bee (@dagibee) zu Gast und wird gemeinsam mit Aaron Hot-Topics besprechen.Aaron Troschke: "Meine eigene Show im Studio, ich freu mich wie Bolle. Es war für mich immer ein großer Traum, eine Sendung im großen Studio zu haben. Als mich VIVA vor 14 Jahren abgelehnt hat, dachte ich, der Traum ist ausgeträumt. Aber jetzt ist es so weit und ich kann kaum noch pennen - wie ein Fünfjähriger kurz vor Weihnachten. Wir werden einiges auf den Kopf stellen und besonders der erste Beitrag von Marvin wird die Influencer*innen kalt erwischen."Joyn zeigt ab dem 6. Mai 2021 kostenlos zwei Folgen "ACHTUNG AARON!" pro Woche, insgesamt 16 Episoden. Während immer donnerstags eine tagesaktuelle Folge gezeigt wird, dient die zweite Folge der Woche am Samstag als Wochenrückblick. Die Folgen sind jeweils 20 Minuten lang und ab 19:00 Uhr auf Joyn verfügbar. Produziert wird die Personality-Show von BAAM! und Fernsehmacher.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig.Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH, Moritz Wacker, Tel.: +49 151 675 17006, moritz.wacker@pepperstark.dePressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4887647