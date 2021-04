Die auf E-Fahrzeuge spezialisierte kroatische Technologie- und Sportwagenfirma Rimac Automobili hat seine Design- und Projektpläne für einen neuen hochmodernen Campus am Stadtrand von Zagreb vorgestellt, der 2023 in Betrieb gehen soll. Am Rimac Campus, der eine Fläche von rund 200.000 Quadratmetern (davon 100.000 bebaut) umfassen soll, will das Unternehmen künftig über 2.500 Mitarbeiter beschäftigen. ...

