Märkte am Dienstag: DAX-Ausbruch in Arbeit? - Covestro-Aktie im Aufwind

Der DAX bleibt auch am Dienstagmittag in der bisherigen Seitwärts-Konsolidierung gefangen. Wegen der starken Vorgaben aus den USA könnte aber in Kürze der Befreiungsschlag nach oben gelingen. So markierte der S&P 500 am Montag wieder einmal ein neues Allzeithoch.

Außerdem könnte der Start der US-Berichtssaison neue Kaufimpulse geben. Einige wichtige amerikanische Banken wie unter anderem Goldman Sachs präsentieren am Mittwoch ihre neuesten Geschäftszahlen.

DAX +0,4% 15.268 MDAX +0,6% 32.677 TecDAX +0,1% 3.458 SDAX +0,7% 15.703 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.973

Covestro: Aktie im Aufwind

Am Dienstagmittag gibt es im DAX zehn Gewinner und 20 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Covestro-Aktie (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Die Papiere legen zwischenzeitlich um über zwei Prozent zu und setzten damit die Mitte März gestartete Aufholbewegung fort.

Deutsche Post: Neues Rekordhoch

Bei den DAX-Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Deutsche-Post-Aktie (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) verfolgt. Der Paketboom sorgte bei dem Logistiker im ersten Quartal 2021 für brummende Geschäfte. Auch an der Börse läuft es für den Konzern besser denn je. Die Aktie erreichte am Dienstagmittag ein neues Allzeithoch.

