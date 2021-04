MILWAUKEE, Wisconsin, April 13, 2021(WHR) hat 2020 internationale Niederlassungen in Singapur und Basel (Schweiz) eröffnet, um seine globalen Mitarbeiter-Relocation-Services weiter auszubauen. Die Niederlassungen bieten eine Reihe von Dienstleistungen für mehrsprachige im Ausland arbeitende Mitarbeiter an, die von der Vorbereitung und dem Umzug über die Zeit während des Auslandsaufenthalts bis hin zur Rückführung reichen. Zusammen mit seiner US-Zentrale in Milwaukee, Wisconsin, unterstützt WHR einige der größten Organisationen der Welt und hat den Transfer von hunderttausenden von Mitarbeitern in über 120 Länder weltweit begleitet.



WHR ist seit seiner Gründung vor 26 Jahren ein privates unabhängig geführtes Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, im Ausland arbeitende Mitarbeiter durch ein spezielles Relocation-Team, Premium-Services und Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit während des gesamten Relocation-Prozesses zu unterstützen - sowohl bei langfristigen als auch bei kürzeren Auslandsaufenthalten.

Die Niederlassung in der Schweiz unterstützt Kunden und deren im Ausland arbeitenden Mitarbeiter in Europa, im Nahen Osten und in Afrika, während die Niederlassung in Singapur für die Region Asien-Pazifik zuständig ist. "Während der Covid-19-Pandemie haben sich die Möglichkeiten für Arbeitsaufenthalte im Ausland zwar drastisch verringert, wir haben aber dennoch daran festgehalten, die neuen Büros zu eröffnen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und auf den künftigen Bedarf vorbereitet zu sein", so Paul De Boer, President von WHR. "Wir erwarten eine sehr robuste Erholung, sobald die Pandemie endet, und dann verfügen wir über die erforderlichen Strukturen, um jede globale Expansion zu begleiten, die unsere Kunden anstreben."

