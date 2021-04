Eine weitere Aufstockung des Anteils durch einen Ankerinvestor hat am Dienstag die Aktien von LEONI prozentual zweistellig nach oben getrieben. Der österreichische Pierer-Konzern hatte am Morgen mitgeteilt, dass der Anteil an dem fränkischen Autozulieferer von 10 auf mehr als 15 Prozent ausgebaut wurde.

