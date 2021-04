Robuste Handelsdaten aus China haben Europas Anleger in ihrem Konjunkturoptimismus bestärkt. Allerdings wagten die Investoren vor dem Start der Berichtssaison in den USA keine großen Sprünge. Der Dax und der EuroStoxx50 legten am Dienstag jeweils 0,3 Prozent auf 15.256 und 3975 Punkte zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...