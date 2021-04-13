DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OPENLIMIT HLDG INH. SF-30 O5H CH0022237009 13.04.2021 13:30 CET
START RESTART AUCTION: 13:30
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:40
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EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:40
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