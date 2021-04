DJ MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten kaum verändert erwartet

Der lustlose Handel mit wenig Bewegung dürfte sich an der Wall Street am Dienstag zunächst fortsetzen. Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn noch vor Handelsbeginn stehen wichtige Inflationsdaten zur Veröffentlichung an. Die Verbraucherpreise dürften im März kräftig gestiegen sein. Volkswirte rechnen mit einer Jahresteuerung von klar über 2 Prozent. Die US-Notenbank hatte ein mögliches Überschießen über das langfristige Ziel von 2 Prozent bereits in Aussicht gestellt. Doch hatte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell jüngst erneut einer Zinserhöhung 2021 eine Absage erteilt und hohe Inflationswerte als temporär interpretiert. Doch alle Beteuerungen können die Zweifel am Markt nicht ausräumen. Geldpolitische Straffungen bleiben vor dem Hintergrund der Konjunkturerholung in den USA für Anleger auf der Agenda.

"Die Bewertungen am Aktienmarkt sind ein wenig überdehnt. Sollten die Renditen am Anleihemarkt im Zuge einer anziehenden Inflation steigen, könnte eine große Zahl institutioneller Anleger aus sehr risikoreichen Aktien in weniger risikoreiche Rentenpapiere rotieren. Denn dort gibt es noch immer eine komfortable Rendite", sagt Chefvolkswirt Ludovic Subran von der Allianz.

