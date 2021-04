Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Börse scheint sich schon auf die Zeit nach Corona einzustellen, zumindest verbreiten die weiterhin bestehenden Unklarheiten der Corona-Politik keine größere Nervosität mehr: jedenfalls im Moment. Doch könnte es auch wieder volatiler werden? Welche Impulse könnten für wieder mehr Bewegung an den Aktienmärkten sorgen und inwieweit hat sich der Anleihemarkt wieder beruhigt? Marktkenner Arthur Brunner von der ICF Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf einen Markt in Seitwärtsbewegung, der viele Faktoren bereits eingepreist hat. Doch was, wenn Erwartungen enttäuscht werden? Wie es an der Börse weitergehen könnte und wie sich der europäische Markt im Vergleich zu den US-Börsen entwickeln könnte, mehr dazu im vollständigen Interview.