Der Immobilienanbieter EHL sieht eine Wandel am Wiener Büromarkt. "Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass in Zukunft die ständige physische Anwesenheit im Büro nicht mehr die Regel sein wird. Das physische Büro wird in Zukunft viel stärker als bisher zu einem Ort der Kommunikation und der Zusammenarbeit werden", so EHL-Geschäftsführer Stefan Wernhart. Insbesondere größere, bonitätsstarke Unternehmen ...

