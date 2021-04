DJ EU genehmigt Übernahme von Tele Columbus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat die gemeinsame Übernahme des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus durch United Internet und Morgan Stanley genehmigt. Die geplante Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit. Die vertikale Beziehung zwischen den vorgelagerten Märkten für die Bereitstellung von Anrufzustellungsdiensten in Festnetzen auf der Vorleistungsebene und den nachgelagerten Märkten für Mobilfunk- und Festnetzdienste auf der Endkundenebene in Deutschland sei unproblematisch, da die vorgelagerten Märkte der Vorabregulierung unterliegen.

Die Tele Columbus AG hatte sich im Dezember Morgan Stanley Infrastructure Partners ins Haus geholt, um die erforderlichen milliardenschweren Investitionen in den Glasfaserausbau zu stemmen und seinen Bedarf an Fremdkapital zu reduzieren. Das Unternehmen einigte sich mit der Investmentgesellschaft auf eine Übernahme und anschließende Kapitalerhöhung. Der Ankeraktionär United Internet bringt seine Beteiligung von 29,9 Prozent in die Bietergesellschaft ein. Laut einem Zwischenstand der Offerte vom 12. März wurden 20,39 Prozent der Aktien angedient, zusammen mit den von United Internet gehaltenen Anteilen von rund 29,90 Prozent wurde die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent damit erreicht.

