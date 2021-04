Trotz Bundes-Notbremse und Ausgangssperren: DAX und Co befinden sich weiter im Aufwind. Die Anleger nutzen jeden Rücksetzer, um das vorhandene Kapital zu investieren. Auch in diesem Umfeld stehen fünf Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die Aktie von Pferdewetten.de konnte zuletzt schon gut performen. Kann der Ausblick auf 2021 neue Impulse liefern? Der Kurs der Norma Group pendelt seit einigen Wochen seitwärts. Wann erwacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...