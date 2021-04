Auch in der letzten Woche hatte die Rallye der internationalen Aktienmärkte weiter Bestand, so dass der MSCI World (Euro)-Index bei einem weiteren Wochengewinn von + 1,3 % mit 242,01 Punkten einen neuen Rekordstand markierte.Der Index hat damit nun sogar nicht nur auf klassischer arithmetischer Skalierungsbasis absolut gleich hoher Kursabstände, sondern nun sogar auch auf wesentlich anspruchsvollerer logarithmischer Skalierungsbasis, d.h. der Abtragung gleich hoher historischer Wachstumsraten im identischen Skalierungsmaß seinen höchsten Aufwärtstrendpunkt seit Etablierung des primären 5 Jahres-Langfrist-Aufwärtstrends im Frühjahr 2016 erreicht (s. untenstehenden Chart), was ebenfalls die zunehmend prekäre KGV-Bewertung der internationalen Aktienbörsen widerspiegelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...