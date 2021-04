Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Microsoft scheint derzeit in Einkaufsstimmung zu sein. Offenbar steht der Konzern vor dem Kauf von Nuance. Nicht die erste Firma auf der Shoppingliste von Microsoft. Für Furore sorgte zuletzt außerdem ein Deal mit der US-Army. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.