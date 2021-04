Wertpapiere des Volkswagenkonzerns erreichten zuletzt nahezu die Hochs aus 2015, sind in den letzten Tagen jedoch in eine wohlverdiente Korrektur übergegangen. Diese könnte nach dem massiven Kurszuwachs aus Anfang dieses Jahres noch eine Weile lang anhalten, Gewinnmitnahmen wären an dieser Stelle gar nicht mal so verkehrt. Mit einem aktuellen Jahreshoch bei 252,20 Euro markierte die Volkswagen-Aktie ein frisches Mehrjahreshoch, ...

