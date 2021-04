(shareribs.com) Frankfurt 13.04.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch überwiegend fester. Der TecDAX zieht leicht an. Papiere von Manz und Infineon legen zu. Tesla klettern an der Wall Street vorbörslich weiter. Der DAX verbessert sich am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 15.279 Punkte, gestützt von Covestro, Continental und Heidelberg Cement. Auf der Verliererseite stehen RWE, Deutsche Telekom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...