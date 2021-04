Mit der Ende-zu-Ende-Plattform von Temenos wird BlueShore personalisierte und differenzierte Dienste anbieten, um Kunden bei der Erreichung ihrer Finanzziele zu unterstützen

BlueShore wird mit der XAI-Plattform und dem digitalen Banking von Temenos eine digitale ‚HighTech-HighTouch'-Erfahrung für Kunden schaffen

Gemeinsam mit Temenos wird BlueShore seine Zahlungsinfrastruktur modernisieren, um in Kanada neue datenintensive ISO20022-Zahlungen in Echtzeit bereitzustellen

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass BlueShore Financial, eine hochrangige Finanzinstitution mit Rundum-Service, eine digitale Transformation mit Temenos durchführen wird. Mit Temenos Infinity, dem marktführenden Omnichannel-Digitalbanking-Produkt, wird BlueShore seine ‚HighTech-HighTouch'-Erfahrung unter Einsatz erklärbarer künstlicher Intelligenz (XAI für Explainable Artificial Intelligence) für Kunden erweitern. BlueShore wird die filialinterne Erfahrung seiner Financial Spa Branch replizieren, die auf Kundenzufriedenheit, personalisierte Dienstleistung und Expertenberatung in allen Kanälen und Geräten ausgerichtet ist von der Einführung über die Speicherung bis hin zur Instandhaltung.

Kunden von BlueShore verfügen über Technologie- und Finanzkenntnisse, haben jedoch wenig Zeit und komplexe finanzielle Bedürfnisse. Daher konzentriert sich BlueShore auf die Bereitstellung von Fachberatung und eine personalisierte Premium-Kundenerfahrung, sowohl persönlich als auch virtuell, über den vom Kunden bevorzugten Kanal. Im November 2020 hat BlueShore als Teil seiner Initiative zur Förderung von menschlichen Beziehungen im digitalen Zeitalter und für einen Einsatz von Technologie, der dem Lebensstil seiner Kunden entspricht, einen Vertrag für Temenos Infinity Engage geschlossen, eine hochmoderne mobile Nachrichtenapp, die das BlueShore Solution Centre und Finanzberater mit Kunden verbindet. Die Erweiterung der Partnerschaft zur Aufnahme der kompletten digitalen Temenos Infinity-Plattform, Temenos Data Lake, Temenos Explainable AI (XAI) sowie Temenos Payments wird diesen Weg weiter verfolgen, während BlueShore eine datengetriebene, bahnbrechende digitale Strategie umsetzt.

BlueShore ist ein langjähriger Partner von Temenos und setzt Temenos Transact ein, um eine leistungsstarke, kosteneffiziente Kern-Banking-Umgebung zu schaffen. Durch die Verwendung von Temenos Analytics, die in der Kern-Banking-Plattform eingebettet ist, hat BlueShore das geschaffen, was es als ‚Bluegarithmen' bezeichnet eigene Algorithmen, die Werte wie etwa die Einbindung, digitale Nutzung und Preisempfindlichkeit messen. Mit dem neuen vollständig integrierten digitalen Ende-zu-Ende-Ökosystem wird BlueShore von den folgenden Vorteilen profitieren:

Reduzierte Komplexität.

Verbesserte 360-Grad-Sicht auf den Kunden.

Möglichkeit, gemischte Kundendaten aus standardgemäß strukturierten Daten (wie etwa aus Eingaben) und unstrukturierten Daten (wie etwa aus den sozialen Medien und einem mündlichen Gespräch) einzusetzen.

Echtzeit-Analysen, um wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und in Präferenzen zu erhalten, die in Temenos XAI eingespeist werden, um automatisch besonders personalisierte Erfahrungen mit zugeschnittenen Empfehlungen und einer kontextbezogenen Beratung zu liefern.

Eine offene API-First-Plattform, welche die Daten von BlueShore mit Quellen von Dritten ergänzen kann, das Open Banking proaktiv erleichtert und neuen in Kanada anstehenden Vorschriften voraus ist. BlueShore wird auf über 100 der modernsten global eingesetzten Open Banking APIs zugreifen können.

Die nächste Generation von Zahlungstechnologie, die den ISO20022-Standards entspricht, und Echtzeit-Zahlungen, die es BlueShore ermöglichen, von der kanadischen Zahlungsmodernisierung weiter zu profitieren.

Chris Catliff, Präsident und CEO von BlueShore Financial, sagte: "Wir freuen uns sehr, diese aufregende nächste Phase unserer Reise der digitalen Transformation mit Temenos zu beginnen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Temenos ein starker Partner von uns in unserem Engagement, das finanzielle Wohlbefinden unserer Kunden zu verbessern. Mit dieser Erweiterung der Beziehung werden wir in der Lage sein, die Financial Spa-Erfahrung, für die BlueShore im persönlichen Bereich bekannt ist die Ermutigung zu stimulierenden Gesprächen und echte Werte zu nehmen und sie in der digitalen Welt bereitzustellen. Mit Temenos können wir neue und unausgeschöpfte Marktchancen mit differenzierten Produkten und Dienstleistungen ergreifen, die uns an die Spitze für Open-Banking- und Zahlungsmodernisierungs-Möglichkeiten bringen. Wir freuen uns, mit Temenos weiter Innovationen voranzutreiben."

Jacqueline White, Präsidentin, zuständig für den amerikanischen Kontinent, von Temenos, sagte: "Finanzinstitutionen erkennen den Wert ihrer Daten, während sie versuchen, ihre Kundenbindung zu personalisieren, sie verstehen jedoch nicht notwendigerweise, wie sie diese einsetzen können. BlueShore ist seit vielen Jahren ein Pionier im wirkungsvollen Einsatz von Daten für einen sehr zielgerichteten, personalisierten Ansatz und der Bereitstellung von Premium-Angeboten. Mit der Ende-zu-Ende-Plattform von Temenos, die modernisierte Zahlungen und erläuterbare KI umfasst, wird BlueShore für seine Kunden differenzierte Erfahrungen schaffen, bei denen sie von zugeschnittenen Empfehlungen und kontextbezogenen Beratungen profitieren können."

Über BlueShore Financial

BlueShore Financial ist eine hochrangige Finanzinstitution, die eine komplette Palette von Privat- und Geschäfts-Banking-, Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und Geschäftskreditlösungen bereitstellt. Mit einem Filialnetz im Lower Mainland sowie im Sea-to-Sky Corridor hilft BlueShore Financial Kunden dabei, Financial Wellness durch personalisierte Lösungen und Fachberatung zu erzielen, die in einer einzigartigen Financial Spa-Filialumgebung angeboten werden. BlueShore Financial verwaltet ein Gesamtvermögen in Höhe von $6,5 Mrd. und wird konsequent unter den Top 20 Finanzplanungsunternehmen in Metro Vancouver aufgeführt.

BlueShore Financial ist eine Imagine Canada Caring Company, die jährlich mindestens 1% der Vorsteuerergebnisse Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen in den Gemeinden vor Ort zukommen lässt. BlueShore Financial ist der Unternehmensname der BlueShore Financial Credit Union.

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

