Rekordstände bei Indizes wie jetzt gerade beim Dax verleiten gerne zum Jubeln. Dabei ist klar: Wer bei neuen Rekorden jubelt, macht womöglich etwas falsch. Das schreibt die Indios GmbH in einer Pressemitteilung. "Denn dann scheint ein Portfolio sehr stark auf den deutschen Markt ausgerichtet zu sein", sagt Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH. "Eine solch geringe Streuung rächt sich bei den nächsten Abwärtsbewegungen." Dazu kommt: Rekordhochs erzielen Indizes in Aufwärtsbewegungen fast jeden Tag neu, allein 2021 waren es bisher an Schlusskursen gemessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...