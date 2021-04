HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Post nach Eckdaten zum ersten Quartal von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Logistikkonzerns hätten nahtlos an das starke Vorquartal angeknüpft, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach wie vor befinde sich das Unternehmen im Express-Modus und dürfte in wenigen Wochen mit Vorlage des vollständigen Zahlenwerks für das erste Jahresviertel ein weiteres Rekordergebnis präsentierten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 12:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 12:36 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

