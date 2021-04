DGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Seit dem Verkauf des Kerngeschäfts 2018 wurden die verfügbaren Mittel der Gesellschaft in den Aufbau einer Holding sowie die Weiterentwicklung der damals nicht veräußerten MEDIQON GmbH investiert. In den letzten Monaten wurde offenkundig, dass das operative Geschäft der MEDIQON GmbH und der Auf- und Ausbau des Holdinggeschäfts an die MEDIQON Group AG als Gesellschafter fundamental unterschiedliche Anforderungen stellen. Wir haben uns daher für eine Fokussierung auf unsere Holdingfunktion entschlossen, um den großen Erfolg des Geschäftsmodells als Holding und der beiden bestehenden Plattformen NGC Nachfolgekapital GmbH und Ookam Software GmbH weiter zu unterstützen und voranzutreiben. Am 09.04.2021 konnte der 100%ige Verkauf der MEDIQON GmbH beurkundet werden. Die MEDIQON GmbH wird künftig Teil der Data to Decision AG Unternehmensgruppe sein und den eingeschlagenen Weg fortsetzen, Geschäftsführungen von Krankenhäusern bei der Strategieentwicklung und Steuerung des Klinikbetriebs innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen. Jan-Hendrik Mohr, Vorstand der MEDIQON Group AG: "Wir freuen uns sehr, dass die Data to Decision AG die MEDIQON GmbH unter Führung von Bahareh Razavi weiterentwickeln möchte und wünschen dem gesamten Team gutes Gelingen! Die MEDIQON Group AG ist nun als reine Holding fokussiert, unseren beiden bestehenden und möglichen weiteren Plattformen den besten Rahmen für Wachstum zu geben." Als Gegenleistung für den Verkauf der MEDIQON GmbH wurden mehrere Kaufpreiszahlungen und ein Besserungsschein auf Basis der künftigen Entwicklung der Data to Decision AG vereinbart. Da auf Grund des Vorsichtsprinzips nur die Kaufpreiszahlungen zu einem HGB-Bilanzansatz führen, ist mit einer fast vollständigen Abschreibung des Beteiligungsansatzes der MEDIQON GmbH sowie den ausgegeben Gesellschafterdarlehen bei der MEDIQON Group AG zu rechnen.

