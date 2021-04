Investition unterstützt klinische Phase-IIb-Studie zu neuartiger PTBS-Behandlung

TORONTO, ON/13. April 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) ("Novamind" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit, das sich auf psychedelische Medizin spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es seine strategischen Investitionen in Bionomics Limited ("Bionomics") (ASX: BNO | OTCQB: BNOEF | Deutschland: AU000000BNO5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer verbesserten Behandlung für Erkrankungen des zentralen Nervensystems konzentriert, erweitert hat.

Novamind erwarb zusätzliche 951.133 Stammaktien zu einem Preis von 0,145 AUD pro Aktie für eine Gesamtinvestition von 137.914 AUD (ca. 132.000 CAD) in das kürzlich abgeschlossene Bezugsrechtsangebot von Vorzugsaktien von Bionomics (das "Bezugsrechtsangebot"). Zusätzlich zu Novaminds anfänglicher Investition in Höhe von 827.486 AUD (ca. 810.000 CAD), über die am 11. Februar 2021 berichtet wurde, hat Novamind insgesamt 965.400 AUD (ca. 942.000 CAD) in Bionomics investiert. Die Bionomics-Aktien schlossen am 12. April 2021 zu einem Preis von 0,20 AUD, was einer (nicht realisierten) Rendite von 38 % auf Novaminds Gesamtinvestition entspricht.

Der Erlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird die Einleitung der klinischen Phase-IIb-Studie von BNC210 unterstützen, einem Arzneimittel, das von der US-amerikanischen Food and Drug Administration die Fast Track-Zulassung zur Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) erhalten hat. Bionomics evaluiert Cedar Clinical Research, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Novamind, als Forschungsstandort für die klinische Studie zu BNC210, die voraussichtlich Mitte 2021 beginnen wird.

"Wir freuen uns, die Entwicklung einer neuen Behandlung für PTBS zu unterstützen und als klinische Prüfstelle für die klinische Phase-IIb-Studie von BNC210 evaluiert zu werden", sagte Yaron Conforti, CEO und Director von Novamind. "Unsere Expertise in der klinischen Forschung zu Therapeutika für die psychische Gesundheit ist in der biopharmazeutischen Industrie weithin anerkannt, wie unsere Zusammenarbeit mit Bionomics und die jüngste Partnerschaft mit Merck zeigen."

Mehr erfahren über Cedar Clinical Research können Sie unter cedarclinicalresearch.com.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von "Cedar Psychiatry"-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von "Cedar Clinical Research", einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl "Cedar Psychiatry" als auch "Cedar Clinical Research" sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Über Bionomics

Biomics ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf klinischen Prüfungen, das seine proprietären Plattformtechnologien nutzt, um eine lange Pipeline von erstklassigen, neuartigen Wirkstoffkandidaten zu entdecken und zu entwickeln. BNC210, der wichtigste Arzneimittelkandidat von Bionomics, der derzeit für den Beginn einer zweiten Phase-II-Studie zur Behandlung von PTBS entwickelt wird, ist ein neuer, proprietärer negativer allosterischer Modulator des nikotinischen Acetylcholinrezeptors alpha-7 (a7). Neben BNC210 hat Bionomics eine strategische Partnerschaft mit Merck & Co., Inc. (außerhalb der USA und Kanada als MSD bekannt). Weitere Informationen finden Sie unter bionomics.com.au.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Bill Mitoulas, Investor Relations

Email: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Risiken, die regelmäßig in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

