Die Aktien von Manz haben am Dienstag von einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler Rückenwind erhalten. Zeitweise kletterten sie auf über 60 Euro und gewannen am frühen Nachmittag dann 4,4 Prozent auf 59,50 Euro. So viel hatten sie seit ihrem Kurssturz im Herbst 2015 nicht mehr gekostet.

