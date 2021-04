Das Geschäftsjahr 2020 war bei Mutares trotz der Einschränkungen durch COVID-19 von einer beschleunigten Transaktionsaktivität geprägt, was sich an insgesamt elf erfolgreich abgeschlossenen Akquisitionen, darunter acht Plattform- und drei Add-on-Akquisitionen, ablesen lässt. Der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 wird eine Dividende bestehend aus einer Basis- plus einer Performance-Dividende in Höhe von insgesamt 1,50 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Aktie ist bereits hervorragend gelaufen. Wie es weitergeht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...