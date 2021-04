13. April 2021 - Vancouver, BC, Kanada: Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS; OTCQB: MTLFF; FWB: 0CVM) (das "Unternehmen" oder "Metallis") gibt mit sofortiger Wirkung die Benennung von Charlie Greig und Dr. Michelle Campbell ins Technical Advisory Board des Unternehmens bekannt. Beide möchten das Team im Bereich der technischen und strategischen Leitung bei der Entwicklung des Bohrprogramms von 2021 (das "Programm") auf dem Konzessionsgebiet Kirkham unterstützen. Das eindeutige Ziel des Unternehmens wird sein, die tieferliegenden, hochgradigen kupfer-gold-mineralisierten Zonen des 7,5 km langen Porphyrkomplexes Hawilson Monzonite im Konzessionsgebiet anzugehen.

Metallis President und CEO Fiore Aliperti sagte: "Wir sind davon überzeugt, dass die Stärke von Metallis und sein Wertversprechen für unsere Investoren mit unserem Technikteam beginnt und endet. Diese beiden hochqualifizierten neuen Mitglieder unseres Advisory Boards bringen jede Menge Wissen und ihre neueste Erfahrung durch die Arbeit auf einem großen Ressourcenprojekt in unmittelbarer Nähe mit. Michelle hat analytische Recherchearbeiten auf Seabridge Golds KSM, dem weltweit größten unerschlossenen Goldprojekt, geleistet, und Herrn Greigs neueste Erfolgsgeschichte auf GT Golds Saddle North gipfelte in der schnellen Entwicklung von der Entdeckung bis zum Verkauf an Newmont in nur vier Jahren. Beide Projektgeschichten sind einfach unglaublich." Dann fügte er noch hinzu: "Dies zeigt, dass das Team von Metallis es damit ernst meint, Kirkham zur nächsten Erfolgsgeschichte im Golden Triangle zu machen. Wir freuen uns sehr und sind dankbar, die beiden an Bord zu haben. Ihre Zusage, zu Metallis zu kommen, zeigt, dass wir auf einem Projekt sitzen, das hervorragendes Potenzial hat, die nächste erstklassige Entdeckung im Golden Triangle zu sein."

Neu in Metallis Technical Advisory Board sind:

Charlie Greig - VP of Exploration - GT Gold

Charlie Greig ist ein Geologe mit vierzig Jahren Erfahrung, insbesondere auf dem Gebiet der Exploration. Er war vorwiegend im Bereich der Kartierung auf verschiedenen sowohl unexplorierten als auch erschlossenen Explorationsprojekten tätig. Charlie hat verschiedene Projektgebiete kartiert oder auf ihnen gearbeitet, die anschließend in Produktion gingen, darunter La India in Mexiko (Grayd-Agnico Eagle), Wolverine in Yukon (Atna-Westmin, Yukon Zinc), Alamo Dorado in Mexiko (Corner Bay-Pan American Silver), Bisha (Nevsun) und Emba Derho (Sunridge Gold) in Eritrea, sowie Brucejack (Pretivm) in British Columbia. Er war auch auf einigen anderen fortgeschrittenen Explorationsprojekten tätig, darunter Asmara (Adi Nefas und Debarwa, für Sunridge Gold), Red Mountain (Lac Minerals, Seabridge, IDM, Ascot), Casino (Western Copper and Gold), Silbak Premier-Big Missouri (Westmin, Ascot Resources) und die kürzlich entdeckte Cu-Au-Porphyr-Lagerstätte Saddle North und die epithermale Au-Ag-Zone Saddle South für GT Gold, wofür er 2020 H.H. den Preis "Spud" Huestis Award von AME (Association for Mineral Exploration of British Columbia) für seinen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Mineralressourcen in BC und im Yukon Territory erhielt.

Dr. Michelle Campbell - Senior Geologist, PhD. - Seabridge Gold

Dr. Campbell machte 2020 ihren Ph.D. in Lagerstättenkunde an der Oregon State University und 2012 einen M.Sc. in Geowissenschaften an der UBC. Sie war in den vergangenen 14 Jahren für verschiedene Mineralexplorationsunternehmen in Kanada und Australien tätig. Seit 2013 arbeitet Dr. Campbell im Golden Triangle in British Columbia und ihre Ph.D.-Forschung konzentrierte sich auf die magmatische Entwicklung, hydrothermale Alteration und Geochronologie von Seabridge Golds Porphyr-Au-Cu-Mo-Ag-Lagerstätte KSM. Zu Dr. Campbells Erfahrung gehört auch die Interpretation und Modellierung von geochemischen, Kurzwelleninfrarot- und mineralogischen Daten in Kupfer-Porphyr-Systemen.

Über das Konzessionsgebiet Kirkham

Das zu 100 % unternehmenseigene 106 km2 große Konzessionsgebiet Kirkham befindet sich etwa 65 km nördlich von Stewart, BC, im Herzen des produktiven Eskay Camps des Golden Triangle. Das Konzessionsgebiet ist höffig für mehrere Minerallagerstättenarten und befindet sich entlang einer strategischen geologischen Grenze - der "Red-Line" (rote Linie) am westlichen Rand des Eskay-Rift-Systems im Golden Triangle (nordwestliches British Columbia).

Das Konzessionsgebiet Kirkham grenzt im Norden an Garibaldi Resources' Projekt E & L Nickel Mountain und im Osten an den Grundbesitz von Eskay Mining Corp. Die nordöstliche Ecke von Kirkham liegt 12 km von der Mine Eskay Creek entfernt, während die östliche Grenze 15 bis 20 km von den KSM-Lagerstätten von Seabridge Gold und der Mine Brucejack von Pretium Resources entfernt liegt.

Über Metallis

Metallis Resources Inc. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer, Nickel und Silber auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Kirkham im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia konzentriert. Metallis notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel MTS, an der OTCQB Exchange unter MTLFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 0CVM. Das Unternehmen verfügt derzeit über 44.060.433 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Für das Board of Directors:

/s/ "Fiore Aliperti"

Chief Executive Officer, President und Director

Kontakt für weitere Informationen:

Tel: +1 604-688-5077

E-Mail: info@metallisresources.com

Webseite: www.metallisresources.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57831Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57831&tr=1



