Der VW-Abgasskandal ist nun schon einige Jahre her, am Wiener Handelsgericht ging ein Rechtsstreit des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) mit dem Autobauer heute Dienstag in eine weitere Runde. Der VKI macht in der Sammelklage gegen den Volkswagen-Konzern für rund 1.500 Betroffene einen Schaden von rund 9 Mio. Euro geltend. Der Schaden liegt nach VKI-Ansicht in einer Wertminderung von 20 Prozent ...

