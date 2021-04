Die Futures auf die führenden Indizes an der Wall Street liefern am Dienstag ein gemischtes Bild. Während der Dow-Future und der auf den S&P500 leicht negativ tendieren, geht es für Technologiewerte weiter nach oben. In der zweiten Wochenhälfte öffnen dann einige US-Großbanken ihre Bücher für Q1. Als temporärer Belastungsfaktor für die Wall Street könnte sich heute eine Zwangspause für den Impfstoff von Johnson & Johnson erweisen. Die Aufsichtsbehörde FDA will mögliche negative Nebenwirkungen des ...

