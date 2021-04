Ich weiß nicht, ob du ein Fan der Produkte von Beyond Meat bist. Beim Börsengang an der Nasdaq in New York vor zwei Jahren gehypt, sind die pflanzenbasierten Fleischprodukte (irgendwie komisch die Bezeichnung) nach Spar und Metro ab Mitte April 2021 auch in den Regalen von Billa und Billa Plus zu finden. Dabei handelt es sich um vegane Würstchen und veganes Faschiertes (meist aus Erbensprotein). Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...