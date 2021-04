Die Playstation 5 bekommt ihr erstes großes System-Update. Was viele Nutzer freuen wird: Share Play zwischen PS4 und PS5 ist damit möglich, sobald das Update vollständig ausgerollt wurde. Am 14. April 2021 steht das von vielen sehnsüchtig erwartete Software-Update von Sonys Playstation 5 an. Das weltweit eingeführte Update wurde von Senior Vice President Hideaki Nishino, der für "Platform Planning & Management" zuständig ist, in einem Blogpost angekündigt. Bis jetzt blieben PS5-Nutzer unter sich. Das ändert sich nun. Sony hat ein generationsübergreifendes Share Play entwickel...

Den vollständigen Artikel lesen ...