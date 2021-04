Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) ist auf Expansionskurs: Man hatte bereits am 22.02.2021 den Erwerb von Logistikimmobilien im Gesamtwert 12, 33 Mio EUR in Schwanewede und Eichstätt gemeldet. Dann kamen direkt drei Light Industrial Objekte in Treuenbrietzen, Wittenberg und Eisenach für insgesamt 19,360 Mio EUR am 16.03.2021 hinzu. Wittenberg, Treuenbrietzen, Eisenach - 19,36 Mio EUR Im einzelnen erwarb die Deutsche Industrie REIT-AG ein Produktions- und Logistikareal in Treuenbrietzen , südlich von Berlin mit direkter Anbindung an die Bundesstraße B2. Das Objekt generiert eine ...

