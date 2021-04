Die Dänen verhalten sich grundsätzlich eher zurückhaltend. Fast heimlich und ohne große Begleitmusik avancierte deshalb auch Ørsted zum momentan größten Windkraftkonzern in Europa.



Bis 2030 sollen in den USA 30 Gigawatt Strom aus Wind erzeugt werden. Die Dänen sind schon da und setzten den Maßstab dafür, wie man technisch und finanzkräftig auf diesem Gebiet weiterkommt. Alle anderen Europäer hinken weit hinterher.



Die Börse belohnte diese Blitzkarriere in den vergangenen 18 Monaten: Der Kurs stieg von rd. 60 bis auf über 180 €. Bis Anfang März 2021 verlor er dann auf etwa 125 €. Der Markt reagierte damit vorbildlich und schraubte den Kurs um rd. 33 % herunter.



