Maritime Resources meldet den Abschluss des Kauf der Verarbeitungsanlage von Rambler Metals and Mining. Damit ist ein wichtiger Schritt hin zur Goldproduktion geschafft. Die Aktie befindet sich bereits im Höhenflug.

Maritime Resources: Kauf der Verarbeitungsanlage wichtiger Schritt zum Minenbau

Maritime Resources Corp. (0,19 CAD; CA57035U1021) konnte den Abschluss der Transaktionen zum Kauf der Verarbeitungsanlage von Rambler Metals and Mining melden. Konkret erwirbt man den Goldkreislauf in der metallurgischen Anlage Nugget Pond nördlich des Hammerdown-Projekts von Maritime Resources. Damit hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Goldproduktion gemacht. Für die Anlage muss Maritime 2 Mio. US-Dollar sowie eigene Aktien im Wert von 500.000 US-Dollar zahlen (ausführlich hier). Am 12. März 2020 wurde bereits eine Anzahlung in Höhe von 200.000 US-Dollar an Rambler geleistet. Zudem konnte Maritime auch die bereits gemeldete Investition durch Tembo Capital abschließen. ...

